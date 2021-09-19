التربية توضح حول اصابات كورونا بالمدارس

الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - اكدت أمين عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، أن الجولات التي تجريها الوزارة على المدارس تهدف إلى الوقوف على درجة عالية من الالتزام بالاشتراطات الصحية وواقع التجهيزات والاستعدادات وواقع العملية التعليمية والابنية والفحوصات العشوائية مبينة أن عدد الفحوصات العشوائية التي اجريت حتى يوم الخميس بلغ 27 ألفا و613 فحص سريع.



ولفتت إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية من نسبة الفحوصات العشوائية لم تتجاوز 0.25% مشددة على أن ذلك يبشر باستمرار العملية التعليمية.

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