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الأربعاء، 24-07-2024 07:53 م

التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي

التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي


الوكيل الإخباري - أكد مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم  الدكتور محمد شحادة أن الوزارة ستعلن نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" حول منتصف شهر آب المقبل.

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وقال شحادة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة لا تزال تعمل على تصحيح المباحث المتبقية من الامتحان ليصار إلى استخراجها وتدقيقها فور الانتهاء من عملية التصحيح تمهيدا للإعلان عنها.

 

وأضاف أن الوزارة ستحدد موعد لإعلان النتائج من قبل وزير التربية والتعليم.

 

وبيّن شحادة أنه في حال استجدت أي أمور بشأن عمليات التصحيح فإن الوزارة ستقوم بالإعلان عنها في وقتها.

 




 

 


 

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