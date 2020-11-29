الأحد 29-11-2020
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الأحد، 29-11-2020 09:41 م

التربية توضح حول امتحان الدورة التكميلية للتوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قال مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم علي حماد الأحد، إن امتحان الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" سيبدأ يوم الخميس 31 كانون الأول/ديسمبر  وحتى 16 كانون الثاني/يناير 2021.
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وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"  أنه في بعض الأيام سيكون هناك جلستين للامتحان وجلسة واحدة.

وقال إن عدد الطلبة بهذه الدورة 95.451 ألف طالب وطالبة، مبينا أن هناك طلبة حصلوا على معدل 99 فما فوق يرغبون بالإعادة وعددهم 45 طالب.

كما يوجد طلبة معدلهم فوق 90 وعددهم 5422 طالبا وطالبة يرغبون بالاعادة، وفق حماد.

وأضاف حماد أنه يوجد طلبة معدلاتهم فوق 80 وعددهم  12124 ألف ويرغبون بالإعادة، مشيرا إلى أن رسوم الامتحان  20 دينار للطالب النظامي وطالب الدراسة الخاصة حسب النظام 20 دينار كرسم اشتراك وكل مبحث 10 دنانير. 

دعت وزارة التربية والتعليم، طلبة الثانوية العامة المسجلين للامتحان التكميلي لعام 2020، للحصول على رقم الجلوس الخاص بهم من خلال الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.jo.

وقال حماد إن عدد الفقرات الامتحانية موحدة عند 50 فقرة وزمن الامتحان من ساعتين إلى ساعتين ونصف وجميعه ضع دائرة.

وحول مستويات الأسئلة قال إن الامتحان ضمن جدول مواصفات مبنى على دراسات ويكون به نسبة اسئلة 20% تتعلق بالقدرات العليا.

"لم يتغير شيء على الامتحان." بحسب حماد

"القارئ الضوئي موجود ويستثنى منه الطلبة أصحاب البصر الضعيف حيث يجري مراعاتهم وطباعة الامتحان على ورق كبير  لهم ويجيب  الطالب منهم على ورقة الأسئلة (...) الرسم الصناعي يصحح في الوزارة وليس على القارئ البصري" وفق حماد

وبين حماد أنه يوجد 464 مركزا للامتحان و1145 قاعة.

واستعرض حماد آلية الدخول على الرابط الالكتروني لمعرفة اسم القاعة والمعلومات التي تهم الطالب إلكترونيا عن طريق الرقم الوطني، حيث يمكن معرفة المباحث المسجلة والمعلومات الشخصية والقاعة وغير ذلك من تفاصيل.

 




 

 


 

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