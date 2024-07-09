التربية توضح حول دوام المدارس وكتب التوجيهي

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عاصم العمري، إن الوزارة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وجميع كتب الثانوية العامة موجودة في مستودعات الوزارة.



وأوضح العمري في تصريحات صحفية أن توزيع الكتب على المديريات يتم حسب حاجة كل مديرية، حيث تأخذ المديريات الكتب بالتنسيق مع المستودعات بحسب العدد اللازم لكل مديرية تباعا، لافتا إلى ان كتب الصفوف الأخرى تُطبع الان وستكون موجودة جميعها في المستودعات قبل بداية العام الدراسي.

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