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الثلاثاء، 27-09-2022 01:43 م

التربية توضح حول صورة لصف مدرسي انتشرت على مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أوضح مدير تربية لواء ماركا الدكتور أجمل طويقات حول صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لطالبة تجلس لوحدها في وقت يتناول باقي زملائها الطعام ضمن نشاط مدرسي.

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وقال طويقات اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" إن الصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إحدى المدارس في منطقة الهاشمي الشمالي .


وأكد طويقات أنه تم التقاط الصورة أثناء "إفطار جماعي" من خلال نشاط قامت به المعلمة مع الطلبة ضمن النشاطات المدرسية الاعتيادية.


ونوه أن المعلمة عملت جاهدة على جمع الطفلة الجالسة لوحدها مع باقي الطالبات إلا أنها رفضت رفض تام. 


وتابع "المعلمة جلبت إفطار لبعض الطالبات اللواتي لم يشاركن في الإفطار ومن بينهم هذه الطالبة إلا أنها رفضت الجلوس مع زميلاتها وأصرت الجلوس على مقعدها بمفردها".


وكان قد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبدين انزعاجهم من جلوس الطفلة لوحدها في وسط مجموعات الطالبات.


 




 

 


 

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