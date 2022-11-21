التربية توضح حول صورة متداولة لتسرب طلبة مدرسة في إربد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مدير التربية والتعليم للواء قصبة إربد الدكتور محمد المومني أن الصور المتداولة لتسرب طلبة في مدرسة شرحبيل بن حسنة الثانوية للبنين خلال وقت الدوام هي لطلبة خرجوا إلى البقالة خلال وقت " الفرصة المدرسية" بسبب إغلاق المقصف.

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وأشار المومني لـ "الوكيل الإخباري" أن المقصف المدرسي مغلق ليومين لغايات التدقيق المالي منوهاً أنه تم السماح للطلبة الخروج لشراء الحاجات ومن ثم العودة إلى المدرسة .



وأضاف أن عدد قليل من الطلبة لا يتجاوز عددهم الـ 50 طالب لم يعودوا للمدرسة بعد انتهاء الفرصة مؤكداً أن العدد الكلي للطلبة في المدرسة 1000 طالب.



وتابع المومني" أوعزت لمدير المدرسة باتخاذ الإجراءات المناسبة".



وكانت صور وصلت "الوكيل الإخباري" تظهر تواجد عدد كبير من الطلبة خارج أسوار المدرسة خلال أوقات الدوام المدرسي" للمدرسة التابعة لقصبة اربد.

