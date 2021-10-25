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الإثنين، 25-10-2021 03:15 م

التربية توضح حول قرارها بتخفيض مدة إغلاق الشعب المدرسية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم سامي المحاسيس إن وزارة الصحة ولجنة الأوبئة وجدت أن مدة 14 يوما “كبيرة إذا قورنت بعدد أيام الدراسة”، مشيرا إلى أن وزارة التربية تطبق حاليا “نظام التناوب وهو ما يؤثر على انقطاع الطلبة عن المدرسة”.

ولفت إلى تأثير التعليم عن بعد على الطلبة خاصة في الصفين الثاني والثالث الأساسيين، وهو أحد الأسباب التي دعت لجنة الأوبئة لإعادة النظر في مدة حجر مخالطي الحالات الإيجابية” .

 فيما قررت وزارة التربية والتعليم تخفيض مدة إغلاق الشعب المدرسية من 14 إلى 5 أيام في حال بلغت نسبة الفحوصات الايجابية 10% في الشعبة الصفية .

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