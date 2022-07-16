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السبت، 16-07-2022 09:11 م

التربية توضح حول نسب نجاح التوجيهي العام الحالي

التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - قال مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة أن المؤشرات الأولية لمباحث التوجيهي التي بدأ تصحيح امتحاناتها تدعو الى التفاؤل، والكثير من التفاؤل.

وقال كنانة خلال استضافته عبر شاشة المملكة، إن نسب النجاح في التوجيهي قد تكون مرتفعة للعام الحالي، وفق القراءات الأولية للمباحث التي بدأ تصحيحها.

وأضاف، نتمنى ان تكون القراءات الأولية هي القراءات النهائية للمباحث التي بدأ تصحيحها والتي سيتم تصحيحها لاحقا.

وبين أن عددا من الطلبة حصلوا على العلامة الكاملة في المباحث التي بدأ تصحيحها.

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