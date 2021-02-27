التربية توضح لـ الوكيل عقوبة طالب التوجيهي اذا لم يرتدِ كمامة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم للوكيل الاخباري ان على جميع الطلبة والمعلمين داخل حرم المدرسة التقيد بتعليمات وزارة الصحة وابرزها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي .

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واوضح القرعان ان اي طالب يخالف اوامر الدفاع يوجه له تنبيه شفوي وخطي بضرورة التقيد والالتزام ولا تطبق عليه عقوبات مخالفة أوامر الدفاع وهي توجيه مخالفة مالية .

في ذات السياق اكد القرعان ان اي معلم او اداري داخل المدرسية يخالف اوامر الدفاع يحق للجهات الرقابية توجيه عقوبة مناسبة للمخالفة وفق ما نص عليه بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بالمخالفات .



