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السبت، 27-02-2021 02:59 م

التربية توضح لـ الوكيل عقوبة طالب التوجيهي اذا لم يرتدِ كمامة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم للوكيل الاخباري ان على جميع الطلبة والمعلمين داخل حرم المدرسة التقيد بتعليمات وزارة الصحة وابرزها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي . 

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واوضح القرعان ان اي طالب يخالف اوامر الدفاع يوجه له تنبيه شفوي وخطي بضرورة التقيد والالتزام ولا تطبق عليه عقوبات مخالفة أوامر الدفاع وهي توجيه مخالفة مالية .

 

في ذات السياق اكد القرعان ان اي معلم او اداري داخل المدرسية يخالف اوامر الدفاع يحق للجهات الرقابية توجيه عقوبة مناسبة للمخالفة وفق ما نص عليه بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بالمخالفات . 

 

 


 




 

 


 

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