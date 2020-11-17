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الثلاثاء، 17-11-2020 02:57 م

توزيعها سيكون الأسبوع القادم

التربية توضح للوكيل آلية توزيع أرقام جلوس طلبة التكميلي

التربية
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الغفور القرعان ، أن آلية توزيع أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة المتقدّمين للدورة التكميلية 2020/2021، ستكون من خلال مديريات التربية في مختلف محافظات المملكة .

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وبين القرعان ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم اعتماد عدد من المدارس لتوزيع أرقام الجلوس على الطلبة ، وذلك سيكون الأسبوع القادم .

 

وقال " ستقوم المديريات بنشر أسماء المدارس المعتمدة خلال الأيام القليلة القـادمة ، بحسب عدد الطلبة الذين سيتقدّمون للامتحان ".

 

"سيتم ذلك ، من خلال البروتوكول الصحي المتّـبع ، لضمان صحة وسلامة الطلبة ، والهيئتين الإدارية والتدريسية "، وفق القرعان.

يُذكـر ، أن عدد الطلبة الذين سيتقدّمون للدورة التكميلية يبلغ نحو (95) ألف طالب وطالبة، كما أنّ الامتحان قائم في موعده ، نهاية الشهر المقبل، وفق ما جاء في تصريحات سابقة لوزارة التربية والتعليم .

 

 

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