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الأحد، 29-11-2020 02:36 م

اتفاق بين المعلم والطالب

التربية توضح للوكيل بشأن امتحانات طلبة المدارس

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وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أنه في حال عدم تمّكن أحد طلاب المدارس ، من تأدية امتحان عبر المنصّة الخاصة ، بإمكانه التواصل مع معلم المادة ، والكشف عن السبب الذي حدا به عن عدم تأديته.

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وأشار القرعان ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه في حال تجاوب المعلم مع الطالب ، وموافقته على إعادة الامتحان ، فإنه يقوم بتحديد الموعد اللازم لإجرائه ، باتفاق بينهما .

 

وشدّد على ضرورة متابعة أهالي الأمور ، للمباحث الدراسية للطلبة ، والتقيّد بمواعيد الامتحانات المقرّرة من قبل المعلّمين .

 

وقامت وزارة التربية والتعليم باستحداث منصّة خاصة ، لتقديم الامتحانات ، حفاظا على صحة وسلامة الطلبة، في ظلّ جائحة كورونا التي طالت الأردنييــن .

 

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