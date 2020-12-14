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الإثنين، 14-12-2020 11:51 ص

من خلال منصة درسك

التربية توضح للوكيل بشأن امتحانات طلبة المدارس

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وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الامتحانات النهائية لطلبة المدارس للفصل الدراسي الأول 2020-2021 ، خلال الأسبوع الحالي.

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وبين القرعان ، الإثنين ، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم الإعلان عن ذلك ، من خلال "منصة درسك" ، التي اعتاد عليها الطلبة ، في تلقي دروسهم ، منذ تعليق دوام المدارس، نتيجة لجائحة كورونا .

 

وشدّد، على أهمية التزام الطلبة بمواعيد الامتحان ، وبوقته ، حرصا على آداء الامتحانات على أكمل وجه، وضرورة متابعة أولياء الأمــور لأبنائهم .

 

ولفت القرعان ، أن الامتحانات تبدأ نهاية الشهر الحالي، منوّها أنها ستكون  اختيار من متعدد، نتيجة لطبيعة الامتحان ، التي تحتّم ذلك .

 

"ستبدأ الامتحانات عند الساعة التاسعة صباحا ، حتى الساعة الرابعة عصرا ، بحسب الجدول الذي سيتم الإعلان عنه، وستكون متاحة مجانا للجميع من خلال المنصّة " ، وفق القرعان .

 

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