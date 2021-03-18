الخميس 18-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

%19.55 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

مناشدة للتبرع بالدم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

توضيح حول موعد صرف رواتب القطاع العام لهذا الشهر

الكشف عن اسباب ارتفاع أسعار مواد اساسية في الاردن

وزير الأوقاف يطلق الملتقى الخيري في وادي عربة

جلسة تشريعية للنواب الأحد المقبل

وزير الأشغال يتفقد عدداً من المشاريع في محافظة الكرك

وزير الثقافة ينعى التشكيلي زكي شقفة

تعميم للسماح للمطاعم بخدمة التوصيل الخميس

الخميس، 18-03-2021 01:19 م

التربية توضح للوكيل حيثيات إحالة معلمين للتقاعد وصرف مكافآت لهم - وثيقة

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-بمنطقة-العبدلي-في-عمان-تصوير-أسامة-الرفاعي


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان للوكيل الاخباري حيثيات احالة عدد من المعلمين للتقاعد بسبب الوصول الى السن القانونية للتقاعد المدني وحسب نظام الخدمة المدنية .

اضافة اعلان
 

واوضح القرعان ان وزارة التربية والتعليم تقوم بطلب التمديد لمدة سنتين اذا كانت خدمة المعلم 13 عاما للوصول الى عدد سنوات خدمة تسمح له باخذ راتب تقاعدي وهي الخدمة لمدة 15 عاما .

 

واوضح القرعان ان هناك مكافأة للمعلم من وزارة التربية والتعليم حسب عدد سنوات الخدمة التي قضاها في الوزارة . 

 


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202117173048381887014

%19.55 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

605361e4054c8 (1)

إنهاء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع حافلات التردد السريع

3202117172337839899020

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

3202114175747943506450

توضيح حول موعد صرف رواتب القطاع العام لهذا الشهر

6053589449ee9

الكشف عن اسباب ارتفاع أسعار مواد اساسية في الاردن

3202116185937901021467

وزير الأوقاف يطلق الملتقى الخيري في وادي عربة

أخبار متعلقة
وزارة-التربية

وزارة التربية تدعو المعلمين للتواصل معها لغايات الترقية الاكاديمية

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية لـ الوكيل : قرار هام حول العودة الى المدارس لبعض الصفوف نهاية الاسبوع الحالي

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية تنشر مواعيد المواد الدراسية اليوم

تيسير-النعيمي-وزير-التربية-12345

توجيه من وزارة التربية لكافة الطلبة بعد ارتفاع اصابات كورونا بشكل كبير

8202031185633964820614

وزارة التربية والتعليم للطلبة : الوضع مقلق

مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان- (أرشيفية- تصوير_ أسامة الرفاعي)

التربية لـ الوكيل : التعلم عن بُعد سيبقى وبلاغ رئيس الوزراء للأمور التشريعية فقط