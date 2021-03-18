التربية توضح للوكيل حيثيات إحالة معلمين للتقاعد وصرف مكافآت لهم - وثيقة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان للوكيل الاخباري حيثيات احالة عدد من المعلمين للتقاعد بسبب الوصول الى السن القانونية للتقاعد المدني وحسب نظام الخدمة المدنية .

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واوضح القرعان ان وزارة التربية والتعليم تقوم بطلب التمديد لمدة سنتين اذا كانت خدمة المعلم 13 عاما للوصول الى عدد سنوات خدمة تسمح له باخذ راتب تقاعدي وهي الخدمة لمدة 15 عاما .

واوضح القرعان ان هناك مكافأة للمعلم من وزارة التربية والتعليم حسب عدد سنوات الخدمة التي قضاها في الوزارة .







