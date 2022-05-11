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الأربعاء، 11-05-2022 08:53 م

التربية توقع اتفاقية تعاون في مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات

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الوكيل الاخباري - وقع وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة كوريا اليكترك باور "كيبكو"، سَه غُن بيه، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لدعم عدد من المدارس الحكومية في مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات.

وأكد عويس خلال توقيع المذكرة بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، حرص الوزارة على استثمار مختلف السبل لتوفير البيئة التعليمية الملائمة في المدارس، مشيرا إلى أهمية تفعيل الشراكات لدعم خططها في هذا المجال.

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