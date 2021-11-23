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الثلاثاء، 23-11-2021 04:00 م

التربية : جميع الامتحانات النهائية ستكون وجاهية بالمدارس

التعليم الخاص (2)


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية، الدكتور نواف العجارمة، أن جميع الامتحانات النهائية والتي ستبدأ في الثامن من كانون أول القادم ستكون وجاهية بالمدارس.

وأضاف العجارمة  إن التعليم الوجاهي مستمر ولا عودة عنه بالرغم من الوضع الوبائي الحالي، مشيرا إلى أن نسبة الاصابات بين الطلبة والمعلمين هي 6 بالألف، ونسبة الاصابات بالشعب 2 بالألف، فيما تم تحويل ثلاث مدارس إلى التعليم عن بعد.

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