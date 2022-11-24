التربية: جميع مواد المنهاج مطلوبة من طلبة التوجيهي 2005

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

سجلت وزارة التربية والتعليم عدد من الشكاوى حول المنهاج الجديد لطلبة الثانوية العامة لعام 2022 / 2023 جيل 2005 تفيد أن المنهاج الجديد طويل ويحتاج إلى الوقت .

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من جهته أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة أن جميع مواد المنهاج مطلوبة من طلبة التوجيهي 2005 .



وأضاف لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم النظر في الشكاوى الواردة حول طول منهاج مادتي الرياضيات والفيزياء لطلبة الفرع العلمي توجيهي جيل 2005 منوهاً أنه لغاية الآن لا يوجد أي حذف أو تغيير على المواد في المناهج.



ولفت أن الشكاوى حول المناهج يتم دراستها بشكل مستمر مع المركز الوطني لتطوير المناهج .

