التربية: حصتين صفيتين أسبوعيا وإدخال مفاهيم التنمية السياسية ضمن المناهج

الوكيل الإخباري - كشفت امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات عن ادراج حصتين صفيتين أسبوعيا وإدخال مفاهيم التنمية السياسية ضمن المناهج لرفع وعي الطلبة.

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وقالت قبيلات، إن لدى الوزارة خطة من ثلاث مراحل لرفع درجة وعي الطلبة في مجال التنمية السياسية وتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أن الفئة المعنية بذلك هي طلبة الصف العاشر والأول الثانوي والتوجيهي، وهي المتوقع أن تشارك بالتصويت في الانتخابات القادمة.



وبينت ان المرحلة الاولى هي قصيرة المدى والمتمثلة بالمؤتمرات الطلابية، أما المرحلة الثانية وهي المتوسطة المدى وتتمثل بإعداد دليل خاص سيتم تنفيذه في الانشطة اللاصفية مطلع العام القادم.



وبينت أنه سيتم ادراج حصتين صفيتين على جدول الدروس الاسبوعي ضمن المرحلة متوسطة المدى.



وعن المرحلة الثالثة قالت قبيلات إنها طويلة المدى، وتتمثل بإدخال مفاهيم التنمية السياسية ضمن المناهج لرفع وعي الطلبة، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج.