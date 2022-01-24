التربية: حملة التطعيم ضد كورونا للطلبة مستمرة حتى تغطي الراغبين

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم الاثنين، أن حملة إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لطلبة المدارس "مستمرة حتى تغطي كل من يرغب بتلقي المطعوم" وذلك بعد أن استؤنف الحملة الأحد.

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واستأنفت وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة الأحد، حملة التطعيم لطلبة المدارس في جميع محافظات الأردن، للفئة المستهدفة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، والبالغ عددهم 972 ألفا، و440 طالبا وطالبة.



والأحد، تلقى نحو 1500 طالب وطالبة اللقاح بعد استئناف الحملة التي توقفت بسبب تأدية الطلبة للامتحانات، وكانت وزارة التربية بدأت الحملة قبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الماضي.



الأمين العام لوزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات قالت إن الحملة "غطت 42 مديرية تربية وتعليم وتلقى حوالي 1500 طالب وطالبة اللقاح، ليصبح المجموع الكلي لعدد الطلاب الذين تلقوا الجرعة الأولى 173945 طالب وطالبة وبنسبة 18%" من عدد الطلبة الكلي.

