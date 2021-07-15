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الخميس، 15-07-2021 01:10 م

التربية: خروج ورقة امتحان الرياضيات خارج القاعة سلوك فردي لا يستفيد منه سوى الطالب نفسه

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن خروج ورقة امتحان الرياضيات 2 خلال فترة انعقاده ليست تسريباً؛ كونها لم تصل لأي طالب داخل قاعات الامتحانات.

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وأضاف المصدر لـ الوكيل الإخباري أن خروج ورقة الامتحان أيضا لا يستفيد منها سوى الطالب نفسه، مؤكدا انه تم إحالة أعداد كبيرة من الطلبة للجرائم الإلكترونية اليوم الخميس، وسيتم فصلهم لمدة دورتين؛ لمحاولتهم الغش والعبث في عدالة الامتحان.

 

وجاء ذلك بعد أن تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ورقة مادة الرياضيات 2 للفرع الأدبي، خلال فترة انعقاده. 

 

 




 

 


 

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