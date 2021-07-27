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الثلاثاء، 27-07-2021 10:12 ص

التربية: خيارنا الوحيد العودة الى التعليم الوجاهي

طلبة مع لوغو


الوكيل الإخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات إن المقصود بالفاقد التعليمي هو تعويض الفرق بين ما كان مخطط اكسابه للطلبة وما حصل عليه الطلبة.

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وأشارت قبيلات في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن فريقا مشكلا من قبل واضعي المناهج وأصحاب خبرة في وزارة التربية عملوا على وضع مقررات جديدة سيتم تدريسها بدءا من 15 آب ولغاية 12 أيلول لتعويض الطلبة عن بعض ما فاتهم.


وحول عودة التعليم الوجاهي أكدت قبيلات أن الخيار الوحيد اليوم لدى وزارة التربية هو العودة الى التعليم الوجاهي.


وقالت إنه غير وارد في سيناريوهات وزارة التربية التحول إلى التعليم عن بعد، وأن الخيار الوحيد هو التعليم الوجاهي.


 




 

 


 

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