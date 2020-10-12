التربية : دراسة سيناريو امتحانات طلبة المدارس

الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، أنه لم يتم بعد تحديد ساعات امتحانات طلبة المدارس، منوهة أنه يتم دراسة السيناريو المقترح للامتحانات ، نتيجة للظروف الوبائية بسبب فيروس كورونا في المملكة.

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ولفتت في تصريحات صحافية ، الإثنين ، الى أنه سيتم الإعلان عن جدول زمني يتضمن يوم الاختبار وتاريخه وزمنه والمحتوى التعليمي الذي سيشمله الاختبار .

وأشارت قبيلات ، أنه سيتم الإعلان عن إستراتيجية تقييم الطلبة الذين لن يتمكنوا من الدخول إلى "منصة درسك" لعدم توفر خدمة الانترنت .

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