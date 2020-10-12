الإثنين 12-10-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام للاردنيين حول مخالفات السير

الدنمارك تعبر أيسلندا بثلاثية نظيفة

رسالة من النعيمي للأمهات العاملات

توضيح حول تمديد عزل عين الباشا

التربية : دراسة سيناريو امتحانات طلبة المدارس

إدارة الأزمات : تراجع إصابات كورونا في الزرقاء الجديدة - شاهد

أسعار الذهب الإثنين 12/10/2020

الحرارة أعلى من معدلاتها

إدارة الأزمات تنشر خارطة حول فوائد الحظر الشامل - صورة

تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا في عجلون




الإثنين، 12-10-2020 10:20 ص

دراسة استراتيجية الامتحان

التربية : دراسة سيناريو امتحانات طلبة المدارس

وزا
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، أنه لم يتم بعد تحديد ساعات امتحانات طلبة المدارس، منوهة أنه يتم دراسة السيناريو المقترح للامتحانات ، نتيجة للظروف الوبائية بسبب فيروس كورونا في المملكة.

اضافة اعلان

ولفتت في تصريحات صحافية ، الإثنين ، الى أنه سيتم الإعلان عن جدول زمني يتضمن يوم الاختبار وتاريخه وزمنه والمحتوى التعليمي الذي سيشمله الاختبار .

 

وأشارت قبيلات ، أنه سيتم الإعلان عن إستراتيجية تقييم الطلبة الذين لن يتمكنوا من  الدخول إلى "منصة درسك" لعدم توفر خدمة الانترنت .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202029153751173718948

توجه لعزل منطقة جديدة بسبب ارتفاع إصابات كورونا

وزارة الزراعة1

إغلاق وزارة الزراعة بعد إصابة موظف بكورونا

1020203202229387499335

توضيح حول تمديد عزل عين الباشا

246623

حكومة الخصاونة تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك اليوم

107091189_1293541184325510_3010828073131697491_o

تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا في الأردن

112019189333500379511

إعادة فتح نفق الدوار السابع

أخبار متعلقة
طلبة

توجهات حول تعليق دوام المدارس

طلبة

تصريح حكومي بشأن عودة الطلبة إلى المدارس

قرار

الحكومة تعلن اليوم قرارا بشأن دوام طلبة المدارس

عم

توصيات هامة بعد تعديل أوامر الدفاع 7

9202021115935529665589

توضيح من وزير التربية حول تطورات التعليم بالمدارس

وزارة التربية والتعليم

توضيح هام من وزارة التربية حول التعليم عن بعد