التربية: دوام السبت خلال الفصل الثاني يشمل المدارس الخاصة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكدت وزارة التربية والتعليم أن دوام الطلبة أيام السبت خلال الفصل الدراسي الثاني يشمل المدارس الخاصة .

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وقال مدير مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد العلوان لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الاربعاء أن دوام طلبة المدارس الخاصة أيام السبت سيكون عن بُعد اسوةً بكل المدارس ولمدة شهر واحد - شباط -.



وأضاف أن دوام الطلبة خلال أيام السبت في شهر شباط جاء لتعويض الطلبة عن الأيام التي تم تأجيلها من الفصل الدراسي الأول إلى الثاني.



ونوه إلى أن باقي أيام الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني ستكون وجاهية وعلى مقاعد الدراسة .



وكان وزير التربية والتعليم وجيه عويس أكد في تصريحات سابقة أن دوام الفصل الدراسي الثاني سيكون وجاهياً .

