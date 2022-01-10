التربية : دوام الفصل الدراسي الثاني وجاهيا في 1 شباط

الوكيل الإخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نجوى قبيلات إن السيناريو لدى الوزارة يتجه نحو العودة الوجاهية للمدارس في 1 شباط.

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وبيّنت قبيلات خلال تصريحات صحفية أن الوزارة لم تناقش إجراء تعديلات على موعد عودة المدارس للتعليم الوجاهي في الفصل الدراسي الثاني.



وأضافت أنه لا يوجد شيء حتى الآن بشأن دوام الطلبة في الفصل الدراسي الثاني، موضحة أن الوزارة بصدد جمع التغذية الراجعة من المعلمين والإداريين في الميدان التربوي حول نجاعة البروتوكول الصحي الذي طبق في الفصل الدراسي الأول مع الاستماع إلى الملاحظات الجديدة، إضافة إلى تضمين أمر الدفاع رقم 35 إلى البروتوكول للفصل الثاني.



وأشارت إلى أنّ الوزارة تراقب وتنسق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول تطور الوضع الوبائي في الفترة المقبلة.





