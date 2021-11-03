التربية : زيادة عدد أيام العطلة الشتوية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -

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كشف أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة عن زيادة ايام العطلة الشتوية (بين الفصلين) لتصبح 40 يوماً بدلاً من 20 يوماً.واوضح العجارمة في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" ان القرار يهدف لإبقاء الطلبة في منازلهم خلال "مربعانية الشتاء" لحمايتهم من الامراض الموسمية التي تنتشر بفصل الشتاء حيث ستبدأ العطلة بين الفصلين بتاريخ 23 / 12 و تنتهي في 1 / 2 / 2022واكد العجارمة ان القرار لن يؤثر على عدد أيام السنة الدراسية حيث سيتم زيادة عدد ايام الفصل الدراسي الثاني ليصبح 103 ايام فيما سيكون الفصل الدراسي الحالي 92 يوماً ، بما مجموعه 195 يوماً ضمن التقويم الدراسي المعتمد .واعتبر العجارمة ان تمديد عطلة بين الفصلين ستمنح وزارة التربية والتعليم الفرصة لتعافي اكبر عدد ممكن من الطلبة والاهالي الذين اصيبوا بفيروس كورونا حفاظاً على استمرارية التعليم الوجاهي للفصل الدراسي الثاني .وكانت لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم اقرت في اجتماعها الموسع الذي عقدته اليوم الأربعاء برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لتبدأ بتاريخ 2021/12/8.كما أقرت تقديم بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/ 2022، ليبدأ اعتبارا من تاريخ2022/2/1