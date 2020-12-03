التربية : سنحصل على أسماء طلبة التكميلي المصابين بكورونا

الوكيل الإخباري -أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور علي حماد، الخميس، أن الوزارة قامت بتعديل على البروتوكول الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك خلال انعقاد اختبار الثانوية العامة في الدورة التكميلية.

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وأضاف في تصريحات صحافية ، أن الوزارة لم تجر تعديلات كبيرة على البروتوكول الصحي، منوها إلى أن البروتوكول يتضمن التباعد الجسدي بين الطلبة وتوزيع الكمامات على الطلبة قبل دخولهم إلى قاعات الاختبار وتوفير المعقمات، و"مقلمة" لكل طالب ليتسنى له استخدامها في كافة اختبارات الدورة التكميلية.



وشدّد على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي؛ وذلك للحفاظ على صحة الطلبة والقائمين على تلك الاختبارات.



"ومنعت الطالب المصاب بفيروس كورونا المستجد من التقدم لاختبارات الدورة؛ استنادا للخطة الوطنية للتعامل مع الطوارئ وتعليمات وزارة التربية والتعليم" ، وفق حماد.

ولفت إلى أن الطلبة الذين تعافوا من كورونا قبيل الامتحان بمدة زمنية قليلة سيتم وضعهم في غرفة خاصة ليتسنى لهم تقديم الامتحان فيها.





وأوضح، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة لوضع ضباط ارتباط في كل اقليم بالمملكة مهمتهم تزويد الوزارة اسماء الطلبة المصابين بالفيروس.



وأشار إلى أن الطالب الضعيف البصر ستعتمد الوزارة الاجابات على ورقة الاختبار بدلا من الماسح الضوئي، مشيرا أن الوزارة قامت بزيادة زمن بعض الامتحانات كالرياضيات والفيزياء، مشددا على عدم اجراء أي تغيير على نمط الامتحان.

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