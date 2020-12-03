الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي للوكيل : تم إجراء تعديلات لوزارة الصحة بشأن كورونا

التربية : سنحصل على أسماء طلبة التكميلي المصابين بكورونا

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!

نيويورك تودع إيفانكا ترامب بطريقة غريبة... صور

هل اقتربت نهاية كورونا؟

تراجع تحويلات العاملين في الخارج 10% خلال 9 شهور

مواطن يعود إلى الأردن مكفنا والخارجية تكشف التفاصيل

أسعار الذهب الخميس 3/12/2020

الأوقاف تحدد توقيت رفع الحظر غدا

وفيات الخميس 3/12/2020

الخميس، 03-12-2020 12:12 م

زيادة زمن بعض الامتحانات

التربية : سنحصل على أسماء طلبة التكميلي المصابين بكورونا

ات
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري -أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور علي حماد، الخميس، أن الوزارة قامت بتعديل على البروتوكول الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك خلال انعقاد اختبار الثانوية العامة في الدورة التكميلية.

اضافة اعلان
 

وأضاف في تصريحات صحافية ، أن الوزارة لم تجر تعديلات كبيرة على البروتوكول الصحي، منوها إلى أن البروتوكول يتضمن التباعد الجسدي بين الطلبة وتوزيع الكمامات على الطلبة قبل دخولهم إلى قاعات الاختبار وتوفير المعقمات، و"مقلمة" لكل طالب ليتسنى له استخدامها في كافة اختبارات الدورة التكميلية.


وشدّد على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي؛ وذلك للحفاظ على صحة الطلبة والقائمين على تلك الاختبارات.


"ومنعت الطالب المصاب بفيروس كورونا المستجد من التقدم لاختبارات الدورة؛ استنادا للخطة الوطنية للتعامل مع الطوارئ وتعليمات وزارة التربية والتعليم" ، وفق حماد.

 

ولفت إلى أن الطلبة الذين تعافوا من كورونا قبيل الامتحان بمدة زمنية قليلة سيتم وضعهم في غرفة خاصة ليتسنى لهم تقديم الامتحان فيها.  

وأوضح، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة لوضع ضباط ارتباط في كل اقليم بالمملكة مهمتهم تزويد الوزارة اسماء الطلبة المصابين بالفيروس.


وأشار إلى أن الطالب الضعيف البصر ستعتمد الوزارة الاجابات على ورقة الاختبار بدلا من الماسح الضوئي، مشيرا أن الوزارة قامت بزيادة زمن بعض الامتحانات كالرياضيات والفيزياء، مشددا على عدم اجراء أي تغيير على نمط الامتحان.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
اق

الاقتصاد الرقمي للوكيل : تم إجراء تعديلات لوزارة الصحة بشأن كورونا

3202020221921905877151

تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم

320201112143526815958

تفاصيل جديدة حول مستشفى العقبة الميداني

Image3_3202025121417581090752

مخالفة 86 فردا و149 منشأة في عمان

11202013121814668801776

تجدد أعمال الشغب في الصريح بسبب وفاة شاب

3202025121134707605310

إعلان هام صادر عن إدارة الترخيص

أخبار متعلقة
112020111511679654560

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

ارتفاع حاد في عدد وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وائل-هياجنة-مسؤول-ملف-كورونا-تلفزيونية-2210202002

مسؤول ملف كورونا : الحصول على لقاح كورونا نهاية العام الحالي

11202082096953895503

إصابات كورونا ترتفع مجددا بالاردن

وائل-هياجنة-مسؤول-ملف-كورونا-تلفزيونية-2210202002

بشرى سارة للاردنيين حول لقاح كورونا الفعال

1120208121352168851133

الهياجنة : انتشار مجتمعي واسع لكورونا في الأردن