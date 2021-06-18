الجمعة 18-06-2021
الوكيل الاخباري

التربية : طالب التوجيهي سيحصل على علامته الحقيقية في الاختبارات

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الجمعة، 18-06-2021 10:46 ص

التربية : طالب التوجيهي سيحصل على علامته الحقيقية في الاختبارات

التربية


الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية التعليم علي حماد،إنه لن يتم حذف أي شيء إضافي من مواد امتحان التوجيهي للدورة الحالية.

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وأضاف خلال تصريحات صحفية٬ أنه تم حذف الوحدة الأخيرة فقط من مباحث الثقافة المشتركة " اللغة العربية، واللغة الانجليزية، وتاريخ الأردن" وآخر خمس دروس في مبحث الثقافة الاسلامية، مشيرا إلى أنه سيتم العودة للأسئلة المقالية في الامتحانات.


وأكد حمادة، أن التربية لن تقوم بتخفيض العلامات أو نسب النجاح في امتحان التوجيهي، فما يقدمه الطلبة في الامتحان ستقوم التربية بإخراجه وسيحصل الطالب على علامته الحقيقية .


 




 

 


 

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