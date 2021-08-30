التربية : عدد الطلبة الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية حوالي 42 ألف

الوكيل الاخباري - اكدت الأمين العام في وزارة التربية والتعليم، نجوى قبيلات، الاثنين، أن “عدد الطلبة الذين انتقلوا من القطاع الخاص إلى المدارس الحكومية حوالي 42 ألف طالب وطالبة”.



وحددت وزارة التربية ألفي مدرسة لاستقبال الطلبة وفق نظام التعليم المدمج (التناوب).



وقالت قبيلات إن “أعداد المدارس قابلة للزيادة أو النقصان حسب عدد الطلبة الذين سيلتحقون في الأول من أيلول/سبتمبر”.



وقد “ينقص هذا العدد (2000 مدرسة) في حال استقر العام الدراسي واطمئن أولياء الأمور أن التعليم وجاهي مستمر”، وفق قبيلات التي قالت “قد تحدث هجرة عكسية ويصبح النقل من القطاع الحكومي إلى الخاص خاصة أن باب النقل مفتوح حتى الأسبوع الرابع من شهر المقبل”.

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