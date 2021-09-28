التربية : عدد مدارس التناوب ينخفض باستمرار

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، إن الدوام بالتناوب فرضته البروتوكولات الصحية وانتقال أعداد كبيرة من طلبة المدارس الخاصة إلى الحكومية، مرجحا انخفاض أعداد مدارس التناوب باستقرار الوضع الوبائي واستمرار فتح القطاعات.



ولفت إلى أن عدد مدارس التناوب ينخفض باستمرار نظرا لانخفاض أعداد الطلبة داخل الغرف الصفية من خلال حلول تضعها الادارات المدرسية.



تصريحات العجارمة جاءت بعد المطالبات التي تتعلق بالدوام بالتناوب والغاء العمل به والعودة الكاملة إلى التعليم الوجاهي في كافة المدارس .

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