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الإثنين، 03-05-2021 01:52 م

التربية : على معلمي العاصمة عمان التوجه غداً الى مراكز التطعيم واخذ اللقاح

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - وجهت وزارة التربية والتعليم رسالة عاجلة الى معلمي العاصمة عمان المسجلين على منصة تلقي لقاح كورونا بضرورة التوجه صباح غد الثلاثاء إلى أي مركز من مراكز التطعيم الخاصة بهم لتلقي المطعوم ضد فيروس كورونا . 

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وقالت الوزارة في بيان: "على جميع المسجلين من معلمي محافظة العاصمة، التوجه صباح الثلاثاء 4 أيَّار/مايو 2021 إلى أي مركز من مراكز التطعيم الخاصَّة بالمعلمين الآتية : مدرسة الملك عبد الله للتميز/ القويسمة، مدرسة الإسراء الأساسيَّة المختلطة/ قصبة عمَّان، مدرسة تلاع العلي الثانويَّة للبنات/ لواء الجامعة، ومدرسة الإمام مالك الثانويَّة للبنين - جبل القصور/ لواء ماركا .


وأضافت أن "برنامج التطعيم سيكون وفق الترتيب الآتي: من 9:00 ولغاية 10:00 صباحًا: أصحاب الأسماء التي تبدأ بالأحرف: أ ، ب، ت، ث، ج، هـ".


ومن من الساعة 10:00 ولغاية 11:00 صباحًا: أصحاب الأسماء التي تبدأ بالأحرف: ح، خ، د، ذ، ر، ز، و، أما من 11:00 ولغاية 12:00 صباحًا فأصحاب الأسماء التي تبدأ بالأحرف: س، ش، ص، ض، ي"، بحسب بيان الوزارة.


وأشارت إلى أنه "من الساعة 12:00 ولغاية 13:00 مساءً، لأصحاب الأسماء التي تبدأ بالأحرف: ط، ظ، ع، غ، ف، ومن الساعة 13:00 ولغاية 14:00 مساءً أصحاب الأسماء التي تبدأ بالأحرف: ق، ك، ل، م، ن".


وأضافت أنه "ستعلن لاحقًا بقيَّة المراكز الخاصَّة لتطعيم المعلمين في محافظات المملكة كافَّة، مع التأكيد على أن حملة التطعيم تشمل زوجات المعلمين وأزواج المعلمات".

 

 




 

 


 

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