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الإثنين، 15-07-2024 09:15 ص

التربية عن امتحانات التوجيهي : هذا الأمر وارد .. !

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - قال مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، الاثنين، إن الوزارة ضبطت طلبة أثناء تصويرهم لأوراق امتحانات التوجيهي في بعض المباحث.

وأضاف شحادة في تصريحات صحفية ، أن يتم تصوير ورقة امتحان التوجيهي بعد بداية الامتحان أمر وارد.

وبين أنه حتى وإن خرجت ورقة امتحان التوجيهي من القاعة فعودة إجاباتها للطلبة داخل القاعة خلال الامتحان بالغة الصعوبة.

وأوضح أن الوزارة ضبطت نحو 900 مخالفة خلال امتحانات التوجيهي معظمها إدخال وسائل الاتصال.

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