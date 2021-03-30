التربية :عودة الطلبة إلى المدارس مرهونة بالوضع الوبائي

الوكيل الإخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات إن عودة الطلبة إلى التعليم الوجاهي مرهونة بالوضع الوبائي .

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وأكدت قبيلات، الثلاثاء خلال تصريحات صحفية، أن فتح القطاعات ومنها قطاع التعليم سيكون بقرار من اللجنة العليا بحسب عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة.



وأضافت "نأمل استقرار الوضع الوبائي وعودة الطلبة إلى المدارس".



وقد قررت أمس الإثنين وزارة التربية والتعليم استئناف دوام الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس الصم ومدرسة المكفوفين والمراكز الخاصة التي تقدم خدمات التعليم للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية بحسب مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم سامي المحاسيس.





