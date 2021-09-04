التربية : عودة مدارس التناوب الى التعليم الوجاهي مرتبطة بتوصيات لجنة الاوبئة

الوكيل الاخباري - أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، أن وقف دوام الصفوف بالتناوب والعودة الكاملة إلى التعليم الوجاهي مرتبط بتوصيات وقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، حيث أنها من وضع البروتوكول الصحي للعودة إلى التعليم الوجاهي.



وقال المساعفة في تصريحات صحفية إن الوزارة ملتزمة بالبروتوكول الصحي الذي وضعته لجنة الأوبئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والذي يُلزم الوزارة بتوفير مسافة تباعد متر بين الطلبة داخل الغرفة الصفية.



ولفت إلى أن الوضع الوبائي هو ما يُحدد الاستمرار بالتعليم في التناوب أو العودة الكاملة إلى التعليم الوجاهي أو تغيير البروتوكولات الصحية الخاصة بالتعليم.

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