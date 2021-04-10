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السبت، 10-04-2021 10:02 ص

التقدُّم للاختبارات على منصة درسك

التربية : فتح مختبرات الحاسوب في بعض المدارس

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها قد فتحت مختبرات الحاسوب في بعض المدارس في جميع مديريات التربية في المملكة من أجل التقدم لاختبار التقييم الأول لطلبة المدارس الحكومية والثقافة العسكرية ووزارة الأوقاف  الذين لا يمتلكون أدوات التعلم عن بعد، مضيفةً أنَّ هذه المختبرات ستبقى مفتوحة لهؤلاء الطلبة لتلقي تعليمهم عن بُعد بَعد الاختبارات طيلة الفصل الدراسي الثاني. 

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وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت ، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه بأن غالبية مختبرات المدارس ستكون مفتوحة  لاستقبال تلك الشريحة من الطلبة بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر وأنه بإمكانهم التواصل مع مدارسهم لمعرفة المدرسة التي سيتقدمون فيها للاختبار. 


وشدّدت الوزارة على المدارس التي سيجري الاختبار فيها بعدم التهاون بتطبيق البرتوكول الصحي حفاظًا على صحة وسلامة المعلمين والطلبة. 


وكان مديرو ومديرات المدارس قد تواصلوا مع الطلبة لمعرفة سبب عدم دخولهم لمنصة درسك لمعرفة عدد الطلبة الذين لا يستطيعون الدخول إلى المنصة وتم تزويد المديريات والوزارة بقوائم هؤلاء الطلبة.


وأهابت الوزارة في بيانها على الطلبة التقدُّم للاختبارات على منصة درسك وأنه بهذا القرار فإنَّ الوزارة قد قدمت جميع  التسهيلات المتاحة للطلبة الذين لا يمتلكون أدوات الاختبار.


ونوّهت أن اختبارات التقييم الأول ستبدأ يوم الإثنين القادم الثاني عشر من نيسان، وستكون مدة الاختبار نصف ساعة بواقع 15 سؤال لكل مبحث على منصة درسك وسيكون الوقت المتاح للطلبة من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية السابعة مساءً.

 

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