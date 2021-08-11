التربية: فترة القبول والانتقال إلى المدارس الحكومية لغاية 30 أيلول

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس، إن عملية تسجيل الطلبة على قوائم الانتقال من المدارس الخاصة إلى الحكومية تعتبر من الإجراءات الإدارية لتنظيم القبول والانتقال في المدارس.

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وأضاف المحاسيس، أن مدير المدرسة هو من يحدد تلك الإجراءات وفق الطاقة الاستيعابية للصفوف المدرسية مع الأخذ بعين الاعتبار أن فترة القبول والانتقال متاحة حتى 30 أيلول المقبل.



ونوه إلى أن الوزارة تمتلك بعض الحلول لمعالجة الملف تتمثل بزيادة طاقة الصفوف المدرسية إلى جانب تحويل بعض المدارس إلى الفترة المسائية، مضيفا أن الوزارة تركت الملف بمسؤولية مدراء التربية لإجراء المناسب بحسب مصلحة الطلبة.



وشدد على أن الوزارة ستنهي إشكالية قوائم الانتظار الكبيرة للانتقال إلى المدارس الحكومية قبل 1 أيلول وقد يكون ذلك قبل 25 الشهر الجاري، مشيرا إلى أن القطاع الخاص رديف للمدارس الحكومية.



وأشار إلى أن عدد المدارس التي تستطيع توفير متر واحد بين الطلبة داخل الغرف الصفية تبلغ نحو 3200 آلاف مدرسة. بينما 800 مدرسة سيكون التعليم فيها بالتناوب.



وعن الفاقد التعليمي، أشار إلى أن التركيز في المقام الأول لدى الوزارة يتمثل بالفاقد التعليمي الذي يبدأ يوم الأحد المقبل؛ لتعويض ما فات الطلبة من دروس خلال الجائحة، مطمئنا الجميع أن الأسرة التربوية تعمل على اتاحة الفرصة وفق الطاقة الاستيعابية للصفوف المدرسية.



أكد أن الوزارة ليس لديها أية مشاكل بقبول جميع من سجل للفاقد التعليمي.

