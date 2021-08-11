الأربعاء 11-08-2021
الوكيل الاخباري

698 شكوى اتصالات خلال حزيران الماضي

اجتماع أردني مصري عراقي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الرئيس الجزائري يعلن الحداد 3 أيام

الجزائر.. ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية

استثمار الضمان ينفي منح قرض لنجل رئيس وزراء أسبق

ألمانيا: فوضى في حركة السفر جراء إضراب عمال السكك الحديدية

الكشف عن آخر تطورات قضية الدخان

نصّار الحباشنة سفيراً للأردن لدى الإمارات

الحكومة تعفي شركات النقل من رسوم الترخيص

عاجل

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الأربعاء، 11-08-2021 12:26 م

التربية: فترة القبول والانتقال إلى المدارس الحكومية لغاية 30 أيلول

طلبة مع لوغو


الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس، إن عملية تسجيل الطلبة على قوائم الانتقال من المدارس الخاصة إلى الحكومية تعتبر من الإجراءات الإدارية لتنظيم القبول والانتقال في المدارس.

اضافة اعلان


وأضاف المحاسيس، أن مدير المدرسة هو من يحدد تلك الإجراءات وفق الطاقة الاستيعابية للصفوف المدرسية مع الأخذ بعين الاعتبار أن فترة القبول والانتقال متاحة حتى 30 أيلول المقبل.


ونوه إلى أن الوزارة تمتلك بعض الحلول لمعالجة الملف تتمثل بزيادة طاقة الصفوف المدرسية إلى جانب تحويل بعض المدارس إلى الفترة المسائية، مضيفا أن الوزارة تركت الملف بمسؤولية مدراء التربية لإجراء المناسب بحسب مصلحة الطلبة.


وشدد على أن الوزارة ستنهي إشكالية قوائم الانتظار الكبيرة للانتقال إلى المدارس الحكومية قبل 1 أيلول وقد يكون ذلك قبل 25 الشهر الجاري، مشيرا إلى أن القطاع الخاص رديف للمدارس الحكومية.


وأشار إلى أن عدد المدارس التي تستطيع توفير متر واحد بين الطلبة داخل الغرف الصفية تبلغ نحو 3200 آلاف مدرسة. بينما 800 مدرسة سيكون التعليم فيها بالتناوب.


وعن الفاقد التعليمي، أشار إلى أن التركيز في المقام الأول لدى الوزارة يتمثل بالفاقد التعليمي الذي يبدأ يوم الأحد المقبل؛ لتعويض ما فات الطلبة من دروس خلال الجائحة، مطمئنا الجميع أن الأسرة التربوية تعمل على اتاحة الفرصة وفق الطاقة الاستيعابية للصفوف المدرسية.


أكد أن الوزارة ليس لديها أية مشاكل بقبول جميع من سجل للفاقد التعليمي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8975580E-FBCB-4FCA-81E0-0E8E549FF5C5

698 شكوى اتصالات خلال حزيران الماضي

قمة

اجتماع أردني مصري عراقي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

main_image611272077550e

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الضمان

استثمار الضمان ينفي منح قرض لنجل رئيس وزراء أسبق

محكمة-أمن-الدولة

الكشف عن آخر تطورات قضية الدخان

الخارجية الوكيل

نصّار الحباشنة سفيراً للأردن لدى الإمارات

أخبار متعلقة
7202015141854786695092

دوام بالتناوب لهذه الفئة من المدارس

طلبة 2

نقيب المدارس الخاصة : الفاقد التعليمي للطلبة المنتقلين يؤخذ في مدارسهم الجديدة

مدرسة 1

نقيب المدارس الخاصة : لا شروط للتسجيل ببرنامج الفاقد التعليمي

5202117154637837111461

التربية تعقد اجتماعاً موسعاً حول تعويض الفاقد التعليمي

مدرسة

التربية تعلن إجراءات جديدة للعودة إلى المدارس الحكومية

طلبة 3

الصوراني : طلب مبالغ إضافية عن الفاقد التعليمي مخالفة