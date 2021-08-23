التربية: قبول جميع الطلاب واستيعابهم بالمدارس

الوكيل الإخباري - قالت أمين عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، إن الوزارة أجرت اجتماعات مع الاداريين بالمدارس ومديريات التربية بالمملكة، لبحث استيعاب الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية.

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وأوضحت قبيلات، أن بعض المدارس ستذهب للدوام بالتناوب بسبب ارتفاع طاقتها الاستيعابية، مضيفة أنه من المتوقع قبول جميع الطلبة خلال الأسبوع الجاري.



وشددت على ذوي الطلبة عدم نقل ملف الطالب لأكثر من مدرسة حكومية لحجز مقعد له، مؤكدة أن ذلك يربك المدارس وعملية استيعاب الطلبة قبيل بدء العام الدراسي الجديد.



وأكدت أنه سيتم قبول جميع الطلاب واستيعابهم بالمدارس.



وفي السياق، أوضحت قبيلات أن المناهج التي وضعت للفاقد التعليمي، كانت مناسبة لتأهيل الطلبة للعام الدراسي الجديد، مؤكدة أن هذه المرحلة الأولى وسيمتد البرنامج لعامين.



وبينت أن عملية الفاقد التعليمي تسير وفق ما خطط له، بحيث التحق نحو 900 ألف طالب، مما اضطر بعض المدارس للذهاب للدوام بالتناوب.



من ناحية أخرى، قالت قبيلات، إن وزارة الصحة أجرت فحوصات عشوائية للطلبة لكشف المصابين بفيروس كورونا، حيث تم الكشف عن إصابة أحد الطلبة بأول يوم بالفاقد التعليمي.



وأشارت إلى أن الفحوصات العشوائية السريعة أظهرت أمس الأحد اصابة طالبين بفيروس كورونا، بحيث تم إجراء فحص pcr لهم وتأكدت إصابتهما بالفيروس.

وأكدت قبيلات، أنه سيتم تطبيق أمر الدفاع 32 على المعلمين الذين لم يتلقوا مطاعيم كورونا، إذ يجب عليهم إحضار فحص كورونا كل 72 ساعة " كل يوم أحد وخميس".

