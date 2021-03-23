الثلاثاء 23-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

89 إنذارا لمنشآت مخالفة للشروط الصحية في عمان

التربية لـ الوكيل : لا نية لتغيير مدة الحصة في رمضان

الأمانة : خصومات على الضرائب والرسوم

82 مستوطنا يقتحمون الأقصى

رئيس الوزراء المصري يصل الى عمان

لجنة الأوبئة : نبحث في ساعات الحظر الليلي

التربية : قوائم تعيين المعلمين الأحد

إغلاق طريق وادي عربة بسبب الغبار الكثيف

لجنة الأوبئة : لا توصيات بشأن شهر رمضان

وزارة الصناعة والتجارة تكشف لـ الوكيل عن أسباب ارتفاع أسعار المواد التموينية

الثلاثاء، 23-03-2021 11:52 ص

التربية : قوائم تعيين المعلمين الأحد

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-بمنطقة-العبدلي-في-عمان-تصوير-أسامة-الرفاعي
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان إن التربية ستصدر الأحد قوائم جديدة لمنسبين بالتعيين ، وفقاً لتنسيب ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف القرعان، الثلاثاء، لـ " الوكيل الإخباري " أن قوائم الحالات الإنسانية تأتي بتنسيب من ديوان الخدمة، منوهاً إلى أن تعيين هؤلاء يكون حسب الترتيب ومن لهم أولوية وأسبقيه.

اضافة اعلان

وأشار إلى أن القوائم الجديدة من المتوقع أن تصدر حين صدور جدول التشكيلات، موضحاً أن أسماء الدفعة الأولى من المرشحين للتعيين بالقوائم التي صدرت أمس الإثنين هم ممن كان لهم الأحقية من عام 2020 قبل الجائحة.


وشدد القرعان على أنه اعتباراً من الأحد المقبل 28 آذار الحالي يجب على المرشحين مراجعة مديريات التربية لتوزيعهم، مضيفاً أنه يعتبر كل من تخلّف عن الموعد بعد شهر من هذا التاريخ فاقدا لحقه بالتعيين.


وأعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء الدفعة الأولى من المرشحين للتعيين في وزارة التربية والتعليم للعام 2021 و تشتمل على (2916) مرشحًا ومرشحةً من مختلف التخصصات حسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مخ

89 إنذارا لمنشآت مخالفة للشروط الصحية في عمان

التعليم الإلكتروني

التربية لـ الوكيل : لا نية لتغيير مدة الحصة في رمضان

امان

الأمانة : خصومات على الضرائب والرسوم

الاردن والامارات

استثمار إماراتي غذائي بمليوني دينار في السلط الصناعية

1616492712440

رئيس الوزراء المصري يصل الى عمان

حظلا

لجنة الأوبئة : نبحث في ساعات الحظر الليلي

أخبار متعلقة
2202116125319311933026

بلعاوي لـ الوكيل : المتحور أكثر انتشاراً بين الأطفال

التربية

التربية : إنهاء تصوير الحصص الإلكترونية للفصل الحالي

التربية

التربية لـ الوكيل: إعلان نشر جدول التوجيهي الأسبوع القادم

3202030162526386966201

وزارة التربية والتعليم تدعو معلمين لاستلام رواتبهم غداً

المدارس

التربية لـ الوكيل : تعديلات هامة على الامتحانات خلال الفصل الحالي

220212582621784284780

رسالة مؤثرة من النعيمي لحظة مغادرة منصبه