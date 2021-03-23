التربية : قوائم تعيين المعلمين الأحد

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان إن التربية ستصدر الأحد قوائم جديدة لمنسبين بالتعيين ، وفقاً لتنسيب ديوان الخدمة المدنية.



وأضاف القرعان، الثلاثاء، لـ " الوكيل الإخباري " أن قوائم الحالات الإنسانية تأتي بتنسيب من ديوان الخدمة، منوهاً إلى أن تعيين هؤلاء يكون حسب الترتيب ومن لهم أولوية وأسبقيه.

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وأشار إلى أن القوائم الجديدة من المتوقع أن تصدر حين صدور جدول التشكيلات، موضحاً أن أسماء الدفعة الأولى من المرشحين للتعيين بالقوائم التي صدرت أمس الإثنين هم ممن كان لهم الأحقية من عام 2020 قبل الجائحة.



وشدد القرعان على أنه اعتباراً من الأحد المقبل 28 آذار الحالي يجب على المرشحين مراجعة مديريات التربية لتوزيعهم، مضيفاً أنه يعتبر كل من تخلّف عن الموعد بعد شهر من هذا التاريخ فاقدا لحقه بالتعيين.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء الدفعة الأولى من المرشحين للتعيين في وزارة التربية والتعليم للعام 2021 و تشتمل على (2916) مرشحًا ومرشحةً من مختلف التخصصات حسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين.





