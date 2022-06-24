الجمعة 24-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام: تحديد هوية قاتل الفتاة ومداهمة منزله

أمير قطر في مصر لأول مرة بعد سنوات من القطيعة

التربية: لا أسئلة بامتحان التوجيهي من خارج المنهاج

تطورات حول إصابة سيدة داخل منزلها بإطلاق نار في اربد

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

المحكمة العليا الأمريكية تلغي حق المرأة في الإجهاض

الخطيب أميناً عاماً لوزارة الخارجية بالوكالة .. والبطانية سفيراً للأردن في المانيا

مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة يمكن 987 مستفيداً

بوتين: روسيا تستطيع تصدير 50 مليون طن من الحبوب

عون: مقاومة الاحتلال من قبل الشعب الفلسطيني ليست بإرهاب

الجمعة، 24-06-2022 08:38 م

التربية: لا أسئلة بامتحان التوجيهي من خارج المنهاج

التربية ٣


الوكيل الاخباري  – قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، إن مستوى أسئلة امتحان الثانوية العامة تشابه الامتحانات التي يجريها المعلمون لطلبة التوجيهي بالمدارس.

وأضافت قبيلات، عبر التلفزيون الأردني، مساء الجمعة، أن الأسئلة ستكون في 3 مستويات، أولها المعرفة، وثانيها المهارات المتوسطة، وآخرها المبني على المهارات العقلية.

وأكدت قبيلات، أن الأسئلة لن تكون من خارج مناهج الثانوية العامة.

وبينت أن أسئلة الاختيار من متعدد هي نمط عالمي للامتحانات وليس محلي، مضيفة أن بعض المناهج ستشهد أسئلة إنشائية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الامن العام: تحديد هوية قاتل الفتاة ومداهمة منزله

620222321141653152345

تطورات حول إصابة سيدة داخل منزلها بإطلاق نار في اربد

وزارة الخارجية

الخطيب أميناً عاماً لوزارة الخارجية بالوكالة .. والبطانية سفيراً للأردن في المانيا

وزارة الزراعة

مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة يمكن 987 مستفيداً

1

العيسوي يشارك في تشييع جثمان تركي حديثة الخريشا

الامن

إصابة سيدة بإطلاق نار في اربد

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

الحدرب يلتقي رؤساء قاعات الثانوية العامة في تربية لواء القويسمة

1

التربية ترعى احتفالا بيوم اللغة العربية

520229144936665606562

لجنة فنية من التربية تطلع على احتياجات مدارس قميم

w

عجلون: انطلاق حملة رفع الوعي بأهمية التعليم الدامج

وزارة التربية والتعليم

معرض للإرشاد والتوجيه المهني في تربية الأغوار الشمالية

w

العجارمة : المعلم الأردني ساهم في بناء الأنظمة التعليمية في البلدان العربية