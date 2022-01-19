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التربية : لا تأجيل لامتحان التكميلي اليوم بسبب الأحوال الجوية

الأربعاء، 19-01-2022 08:08 ص

التربية : لا تأجيل لامتحان التكميلي اليوم بسبب الأحوال الجوية

التربية


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكدت مديرة التربية والتعليم لقصبة عمان الدكتورة نوال أبو ردن أن امتحان التوجيهي التكميلي اليوم الأربعاء في موعده ولا يوجد أي تأجيل للموعد بسبب الأحوال الجوية.

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ودعت أبو ردن طلبة التوجيهي من خلال " الوكيل الإخباري" التواجد في المدارس قبل بوقت من موعد الامتحان وذلك تجنبا لأي طارئ.


و أكد وزير التربية والتعليم وجيه عويس لـ " الوكيل الإخباري " أن مدراء مديريات التربية والتعليم في كافة المناطق مفوضين بقرار التأجيل إذا لزم الأمر.

 

 وبدء تساقط الثلوج في مناطق غرب عمان صباح اليوم الأربعاء وتحديدا في منطقة خلدا و تلاع العلي بالإضافة إلى منطقة الإذاعة والتلفزيون وفق دائرة الارصاد الجوية .

 




 

 


 

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