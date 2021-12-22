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الأربعاء، 22-12-2021 07:46 ص

التربية : لا تعليق أو تأخير على دوام طلبة المدارس اليوم

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة  

 
قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات إنه لا يوجد أي تعليق أو تأخير لدوام طلبة المدارس في مديريات التربية في المملكة .

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وأضافت قبيلات اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن دوام الطلبة طبيعي حيث سيبدأ الساعة الثامنة كالمعتاد .


ويشار إلى أن طلبة المدارس يتقدمون حالياً لامتحانات الفصل الدراسي الأول النهائية والتي ستنتهي يوم غد الخميس.


وتتأثر المملكة بمنخفض جوي يصحبه الأمطار وانخفاض على درجات الحرارة ومن يتوقع ان يستمر تأثيره حتى الجمعة القادم .


 




 

 


 

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