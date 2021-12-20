التربية : لا تعليق لدوام طلبة المدارس بسبب المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد مدير التعليم العام في وزارة التربية والتعليم والناطق الإعلامي باسمها الدكتور أحمد المساعفة، أنه لم يتم تعليق دوام الطلبة في أي من مديريات التربية والتعليم، اليوم الاثنين، بسبب الظروف الجوية السائدة. اضافة اعلان





وأضاف المساعفة اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" إن أي تغيير يطرأ على الحالة الجوية في مناطق المملكة سيتم اتخاذ القرار من مدراء المديريات في الميدان وبالتنسيق مع الحكام الإداريين حفاظا على سلامة الطلبة.



وأشار إلى أن طلبة الصفوف من الرابع إلى الصف الحادي عشر يقدمون الامتحانات النهائية ومن ثم يغادرون المدرسة منوها أن طلبة الصفوف الأساسية دوامهم كامل.



وتتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي، مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص وبدء تساقط الثلوج في الطفيلة والشوبك والكرك.