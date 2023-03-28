التربية: لا تغيير على امتحانات طلبة المدارس خلال رمضان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة إنه لا تأجيل أو تغيير على موعد امتحانات طلبة في المدارس خلال شهر رمضان المبارك.

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وأضاف كنانة اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" أنها لم تجري العادة خلال السنوات الماضية أن يتم ترحيل أو تأجيل امتحانات طلبة المدارس خلال شهر رمضان.



وأكد كنانة أن الامتحانات يجب أن تعقد في موعدها لضمان سير الخطة التعليمية وفق التقويم الدراسي السنوي المعتمد منذ بداية العام الدراسي من قبل الوزارة .



علماً أن المدارس تعقد خلال الفترة الحالية اختبارات الشهر الثاني لطلبة الصفوف الأساسي والثانوي في المدارس.

