التربية: لا تغيير على دوام رياض الأطفال خلال رمضان

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة أنه لا تغيير على دوام رياض الأطفال خلال شهر رمضان.

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وبين المساعفة لـ" الوكيل الإخباري" أن الدوام الصباحي لطلبة (كي جي 2 ) وهي مرحلة رياض الأطفال الثانية تبدأ من الساعة 9 الى الساعة 12:30 ظهراً.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أوقات دوام المدارس خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ الحصة الأولى في المدارس عند الساعة التاسعة صباحا، ومدة الحصة الصفية في مدارس الفترة الواحدة (40) دقيقة وفي مدارس الفترتين (35) دقيقة.