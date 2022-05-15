التربية: لا تمديد للفصل الدراسي الثاني والامتحانات النهائية بـ 18 حزيران

الوكيل الإخباري - نفت أمين عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات تمديد فترة الفصل الدراسي الثاني الحالي منوهة أن الامتحانات النهائية ستبدأ بتاريخ 18 حزيران المقبل وتستمر لغاية 30 من ذات الشهر.

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وأضافت قبلات خلال تصريحات صحفية أن 236 مدرسة تعمل على نظام التناوب الجزئي لغاية الآن حيث تشمل 240 ألف طالب مؤكدة أن الوزارة مستمرة لإنهاء نظام التعليم بالتناوب في المدارس.



وحول المدارس المستأجرة بينت أنه بلغ عددها لغاية اللحظة 736 مدرسة متوقعة تقليص العدد تدريجيا خلال الأيام القادمة ضمن خطة للتخلص من المباني المستأجرة .



وأشارت أن الوزارة تعمل على تحليل نتائج الاختبارات التشخيصية التي أجرتها للطلبة قائلة أنه سيتم إعداد برنامج علاجي متكامل للطلبة لمبحثي اللغة العربية والرياضيات سواء بشكل فردي أو جماعي .

