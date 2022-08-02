التربية: لا جديد على الخطة الدراسية في التوجيهي للعام القادم

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أنه لا جديد على الخطة الدراسية في الثانوية العامة للعام القادم.

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وأوضح الدكتور العجارمة أن امتحانات الثانوية العامة ستبقى كما هي " فصل واحد والخطة الدراسية تماماً كما هي بحيث تبقى في الحقول الرئيسية الثلاثة "الطبي" فيزياء وكيمياء وأحياء ، والحقل الهندسي أي ثلاثة مواد على أن تكون الفيزياء واحدة منها ، والعلوم الحياتية منها "علوم الأرض " للتخصصات الأخرى، بحسب اذاعة الامن.



وبين العجارمة أنه تقدم لوزارة التربية طلب من الجيولوجيين باعتماد مادة علوم الأرض ولا زال الطلب قيد الدراسة، مشيراً إلى أنه أي تغيير على الثانوية العامة سيعلن عنه وسيكون لطلبة الثانوية العام لعام 2023/2024.

