التربية : لا يوجد أي تغيير على نمط أسئلة امتحان التوجيهي

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية، الدكتور نواف العجارمة، عدم وجود أي تغيير على نمط أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة التكميلية، حيث ستكون على نمط الأسئلة بالدورة العادية، مشيرا إلى أن الأسئلة ستكون بنظام "اختيار من متعدد" باستثناء مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات، فسيكون جزء منها اختيار من متعدد.



ولفت في تصريحات صحفية إلى أن عملية التصحيح للدورة التكميلية ستبدأ بعد اليوم الثالث من بدء الامتحانات، مشيرا إلى أن جميع المديريات أنهت إجراءاتها واستعداداتها لاجراء الامتحان.

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