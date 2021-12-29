الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

جونسون يدعو البريطانيين إلى تلقي جرعة معززة ضد فيروس كورونا

الحكومة تحذر الأردنيين : تحت طائلة المسؤولية

تحديد موعد نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية - تفاصيل

1.5 بالمئة نسبة إصابات كورونا في الجامعات

نذير عبيدات : المملكة تعاملت مع الوباء في عدة محطات

توصيات من لجنة الأوبئة بعد انتشار المتحور الجديد أوميكرون

تراجع أسعار الذهب عالميا

مجلس الصحفيين يستكمل تشكيل اللجان المركزية ويفتح الباب للتسجيل بالمساندة

الصحة العالمية: المرحلة الحادة من جائحة كورونا تنتهي في 2022 لكن الفيروس لن يرحل

إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

الأربعاء، 29-12-2021 04:49 م

التربية : لا يوجد أي تغيير على نمط أسئلة امتحان التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية، الدكتور نواف العجارمة، عدم وجود أي تغيير على نمط أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة التكميلية، حيث ستكون على نمط الأسئلة بالدورة العادية، مشيرا إلى أن الأسئلة ستكون بنظام "اختيار من متعدد" باستثناء مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات، فسيكون جزء منها اختيار من متعدد.

ولفت في تصريحات صحفية إلى أن عملية التصحيح للدورة التكميلية ستبدأ بعد اليوم الثالث من بدء الامتحانات، مشيرا إلى أن جميع المديريات أنهت إجراءاتها واستعداداتها لاجراء الامتحان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تحذر الأردنيين : تحت طائلة المسؤولية

index-43

تحديد موعد نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية - تفاصيل

12202129103437902557561

1.5 بالمئة نسبة إصابات كورونا في الجامعات

11202126164539367177039

نذير عبيدات : المملكة تعاملت مع الوباء في عدة محطات

12202127174532514283939

توصيات من لجنة الأوبئة بعد انتشار المتحور الجديد أوميكرون

1220212122457549315204

مجلس الصحفيين يستكمل تشكيل اللجان المركزية ويفتح الباب للتسجيل بالمساندة

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

التربية : تعميم على المدارس بشأن امتحانات الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

تكليف التربية بدراسة تمديد خدمات موظفين انتهت خدماتهم دون تقاعد

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تعمم على المدارس بشـأن الامتحانات

1120212921151343591701

وزير التربية : التعليم للفصل الدراسي الأول مستمر وجاهيا

المدارس

%45.97 من إصابات كورونا المسجلة في الأردن الأربعاء من المدارس

1120212914250434056723

عويس : سنحاول زيادة مخصصات المنح والقروض الجامعية