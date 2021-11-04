التربية: لا يوجد أي مدرسة تعمل بنظام التدريس عن بُعد حاليا

الوكيل الإخباري - قالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات إن الوضع الوبائي في المدارس مطمئن.

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وأكدت قبيلات خلال تصريحات صحفية أن قرار تقديم الامتحانات إداري بامتياز، للحفاظ على صحة الطلبة والمعلمين خلال فصل الشتاء.



وعن سبب تأخر اتخاذ القرار، بيّنت: "لا نتنبأ بالغيب، ولا نعلم ما يحدث بالمستقبل، والإصابات كانت متذبذبة، حيث كنا نتوقع التزام أكبر في المدارس"، بحسب قبيلات.

وأوضحت أن عدد الإصابات النشطة في المدارس بتراجع مستمر، حيث تبلغ 0.004%.



وشددت على أنه لا يوجد أي مدرسة حاليا تعمل بنظام التدريس عن بُعد، مشيرة إلى أن عددا من الشعب الصفية تم تحويلها للتعلم عن بُعد، بسبب وصولها إلى 10%.

