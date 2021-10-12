التربية لـ الوكيل : الامتحان الوطني لعينة من طلبة الفاقد التعليمي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس، اليوم الثلاثاء أن الامتحان الوطني الذي تعمل عليه الوزارة سيكون لعينة من طلبة الفاقد التعليمي والذي يشمل مادتي الرياضيات والعربي وسيعقد في نوفمبر / تشرين الثاني القادم.

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وأشار المحاسيس اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن العدد الكلي للطلبة الذين تلقوا برنامج الفاقد التعليمي في المدارس مليون طالب وطالبة.



وأضاف أن الامتحان الوطني هدفه معرفة نتائج برنامج الفاقد التعليمي وتحليلها وتقديم توصيات بشأنها لتحسين مخرجات التعليم في المدارس.