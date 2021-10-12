الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

عطلة رسميّة يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

جرش: نتائج محطة المياه الأولية سليمة

مستشفى جرش لـ الوكيل: ارتفاع حالات التسمم بالمياه إلى 37 حالة

روسيا: إصابة أكثر من 28 ألفا ووفاة 973 بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة

زيادة حركة الركاب عبر ميناء العقبة 124% لنهاية الشهر الماضي

الصحة: إنشاء وحدة فحص التسلسل الجيني وافتتاحها قريبا

وزارة الإدارة المحلية تطلق خِطط طوارئ لفصل الشتاء

آلاف الدولارات في مكب نفايات ببيروت.. ما القصة؟

الضمان لـ الوكيل: راتب بدل التعطل عن العمل له عدة محددات

التربية لـ الوكيل : الامتحان الوطني لعينة من طلبة الفاقد التعليمي

الثلاثاء، 12-10-2021 11:52 ص

التربية لـ الوكيل : الامتحان الوطني لعينة من طلبة الفاقد التعليمي

طفيلة 2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس، اليوم الثلاثاء أن الامتحان الوطني الذي تعمل عليه الوزارة سيكون لعينة من طلبة الفاقد التعليمي والذي يشمل مادتي الرياضيات والعربي وسيعقد في نوفمبر / تشرين الثاني القادم.

اضافة اعلان


وأشار المحاسيس اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن العدد الكلي للطلبة الذين تلقوا برنامج الفاقد التعليمي في المدارس مليون طالب وطالبة.


وأضاف أن الامتحان الوطني هدفه معرفة نتائج برنامج الفاقد التعليمي وتحليلها وتقديم توصيات بشأنها لتحسين مخرجات التعليم في المدارس.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عطلة رسمية-01

عطلة رسميّة يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

مشروع-المياه-المعبأة

جرش: نتائج محطة المياه الأولية سليمة

كورونا الوكيل

مستشفى جرش لـ الوكيل: ارتفاع حالات التسمم بالمياه إلى 37 حالة

61654e8035cf7

زيادة حركة الركاب عبر ميناء العقبة 124% لنهاية الشهر الماضي

1020219122024257904181

الصحة: إنشاء وحدة فحص التسلسل الجيني وافتتاحها قريبا

عمان خاص

وزارة الإدارة المحلية تطلق خِطط طوارئ لفصل الشتاء

أخبار متعلقة
المدارس

التربية: التعليم الوجاهي لطلبة المدارس مستمر وثابت

وزارة التربية والتعليم

مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

التربية والتعليم

التربية : استمرار التعليم الوجاهي بجهود مدراء المدارس

المدارس

الصحة : لا يوجد أية نية لإغلاق المدارس

وزارة التربية والتعليم

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

طفلة 4

طالب ذوي احتياجات خاصة يتعرض للتنمر والتربية تتابع