التربية لـ الوكيل : التعلم عن بُعد سيبقى وبلاغ رئيس الوزراء للأمور التشريعية فقط

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان للوكيل الاخباري ان البلاغ رقم 23 الذي اصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم ينظم آلية التعلم عن بُعد في المدارس ويفوض وزير التربية والتعليم بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 7 او تعديله .

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وقال القرعان ان البلاغ الذي صدر اليوم جاء لسد الفراغ التشريعي في قانون وزارة التربية والتعليم والذي لم يرد فيه مادة تنص على تنظيم عمل التعلم عن بُعد نافيا ان يكون هناك اي تغيير على خطة وزارة التربية والتعليم المعمول بها حاليا .

من جانبه اوضح أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة ان البلاغ الذي اصدره رئيس الوزراء اليوم لا يشمل الصفوف التي عادت الى التعليم الوجاهي بتاريخ 7/2/2021 وهي رياض الاطفال والصفوف الاول والثاني والثالث والتوجيهي وانما يشمل الصفوف التي لم تعود للتعليم الوجاهي حتى الان وهي من الرابع وحتى الاول ثانوي .



