التربية لـ الوكيل : التعليم الوجاهي مستمر للصفوف الثلاث الاولى

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان ان دوام الصفوف الثلاث الاولى ورياض الاطفال والثانوية العامة مستمر حسب الالية المعمول بها حاليا .

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وقال القرعان ان قرار العودة الى التعليم عن بُعد هو قرار صحي بالدرجة الاولى ويتم تدارسه بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة مشيرا الى انه لغاية الان لم يتم اتخاذ اي قرار جديد حول العودة للتعليم عن بُعد .

وكان عدد من أولياء امور الطلبة قد طالبوا بإعادة النظر في دوام طلبة الصفوف الثلاث الاولى واعتماد التعليم عن بُعد في هذه المرحلة حتى تتوضح صورة الوضع الوبائي اكثر .



