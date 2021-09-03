التربية لـ الوكيل : الدوام الوجاهي بكامل الطاقة الاستيعابية في المدارس الأحد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد مساعفة أن الدوام يوم الأحد القادم سيكون بكامل الطاقة الاستيعابية وبصورة منتظمة في كافة مدارس المملكة.

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وأضاف مساعفة لـ " الوكيل الإخباري " أنه يوجد عدد من المدارس في المملكة سيتم التعليم الوجاهي بها بالتناوب وذلك بسبب عدم توفر المساحة الكافية للتباعد بين الطلبة.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم اسماء المدارس التي سيتم الدوام الوجاهي بها بالتناوب.